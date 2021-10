Atunci cand pandemia a inceput in martie 2020, pentru 29% dintre companiile mici dezvoltarea de noi produse a fost o modalitate de a raspunde situației dificile, potrivit unui studiu recent realizat de Kaspersky. Lockdown-urile naționale au afectat situația financiara a majoritații IMM-urilor (66%), iar acestea au trebuit sa ia multe masuri de reducere a costurilor. Avand in vedere acest lucru, lansarea de noi oferte sau oportunitați de business, precum și alte masuri luate, au fost unele dintre eforturile de supraviețuire. Capacitatea de a raspunde in mod adecvat la o criza poate permite unui…