Gest șocant: Un medic din Timișoara s-a sinucis împușcându-se în cap Un medic de la Spitalul Municipal Timișoara s-a sinucis, miercuri seara, impușcandu-se in cap cu un pistol cu glonț, potrivit Gazeta de Sud. Potrivit unor surse din cadrul Poliției Timiș, barbatul in varsta de 61 de ani a fost gasit decedat, impușcat in cap, in locuința din sa din zona Pieței 700 din Timișoara, de catre soția sa, care a sunat imediat la poliție. Oamenii legii ar fi descoperit un bilet de adio in care barbatul iși explica gestul. Medicul era și instructor de tir in timpul liber, motiv pentru care avea in casa o arma. In acest caz, Poliția a deschis o ancheta pentru a stabili cauzele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

