- Un șofer oprit la o bariera la nivel cu calea ferata din comuna bacauana Racaciuni a filmat cum mai mulți șoferi și bicicliști au ignorat riscul de a fi omorați de tren și au trecut printre cele doua bare care trebuiau sa-i opreasca de fapt, scrie unupetrotus.ro. Filmarea are mai puțin de doua minute…

- Mai mulți șoferi au fost surprinși in timp ce incalca legea in trafic. In mai puțin de doua minute, noua șoferi și doi bicicliști au fost filmați in timp ce traversau o cale ferata deși barierele erau coborate, semn ca se apropie un tren.

- Inspectorii scolari au constatat ca au fost acceptati copii al caror domiciliu nu era dovedit prin inregistrarea strazii arondate gradinitei in cartea de identitate, ci prin prezentarea de contracte de inchiriere sau prin facturi de utilitati, lipseau adeverintele de salariat pentru parinti, iar varsta…

- Un batran de 78 de ani a primit o condamnare cu executarea unei pedepse privative de libertate, fiind incarcerat la puscaria din orasul Bacau. Pe un septuagenar din Neamt l-au ajuns din urma pacatele unui trecut nu prea indepartat, „platind“ pentru faptele comise la o varsta la care trebuia sa fie mult…

- PERCHEZIȚII… Ample percheziții domiciliare au avut loc la locuințele mai multor persoane de etnie rroma, din Barlad, Zorleni, Bacani și Murgeni. La acțiune au participat polițiști de la Crima Organizata (SCCO Vaslui și BCCO Iași, coordonați de procurorii DIICOT Vaslui, sprijiniți de jandarmii…

- Nerespectarea regulilor privind trecerea la nivel cu calea ferata a mai facut o victima. In aceasta dimineața, un biciclist a fost lovit de un tren care circula pe relația Timișoara-Iași la trecerea la nivel cu calea ferata de pe DJ 791, la ieșirea din Santana. Din pacate, biciclistul și-a pierdut viața.…

- TUPEU LA GREU… Polițiștii de frontiera vasluieni efectueaza cercetari in privința a doi barbați cu dubla cetațenie, romana și moldoveana, care au fost depistați conducand autoturisme ce nu aveau drept de circulație pe drumurile publice din Romania. Primul șofer a fost depistat in ziua de 11 iunie a.c.,…

- Barbatul din Bacau care și-a aruncat doi din cei trei copii intr-un baraj a fost gasit decedat. Polițiștii il cautau inca de duminica, de cand a fost data alerta. Trupul barbatului in varsta de 30 de ani a fost gasit miercuri dupa-amiaza, de angajații de la ISU Bacau, in barajul Racaciuni din județul…