- In urma cu 110 ani, sosea la Constanta o personalitate care avea sa marcheze deopotriva justitia si literatura acestui colt de Romanie.Nascut la Pitesti, pe 27 aprilie 1879, Alexandru Gherghel urma sa faca, in orasul de la malul marii, o stralucita cariera juridica, devenind decan pe viata al baroului…

- Nu stie sa citeasca si abia invata sa scrie, dar a luat un loc de frunte la un concurs de poezie. Este vorba despre Vasile Gavrilita, in varsta de 91 de ani din orasul Calarasi. Batranul a cucerit inimile juratilor cu luciditatea de care da dovada la acesti ani.

- Tudor Florin Limbean impresionat luni seara pe scena de la ”Romanii au talent” difuzata de ProTv. ”Micul Patriot” in varsta de 10 ani a venit la ”Romanii au talent” cu o poezie indrazneața și cu o atitudine pe masura. Tudor este din Vințu de Jos. Și-a descoperit talentul la 3 ani, de cand a mers […]…

- HCL Constanta nr. 334 2001 vizeaza "Planul Urbanistic de Detaliu Amenajare parcare auto publica pe suprafata de teren de 1633 m.p. situata in Constanta, jud. Constanta, strada Renasteriildquo;. Hotararea a fost anulata de Tribunalul Bucuresti, in urma rejudecarii procesului. Consiliul Local Constanta…

- Regina Elisabeta a II-a este ''intristata'' de dificultatile impartasite de printul Harry si sotia lui Meghan si si-a exprimat dragostea fata de acestia, a declarat marti Palatul Buckingham intr-un prim comunicat difuzat dupa interviul rasunator al cuplului princiar, relateaza AFP. ''Intreaga…

- „Vreau ca oameni din toate mediie sa se alature”, a spus el intr-un videoclip prin Twitter, unde a distribuit și un link catre detaliile aplicației celor care vor sa mearga alaturi de el. El a spus ca va plati pentru intreaga calatorie, astfel incat cei care vin la bord vor zbura gratuit.Misiunea, numita…

- O intreaga țara a fost șocata de accidentul in care Ionuț Negrila și-a pierdut viața. Polițistul in varsta de 30 de ani de la Brigata Rutiera s-a stins din viața joi seara, pe 25 februarie, in Piața Constituției. Vestea ce a cutremurat o țara intreaga. Ce a dezvaluit Ionuț Negrila inainte de accidentul…

- Ministerul Educatiei informeaza vineri ca, de la reluarea cursurilor cu prezenta fizica si pana in prezent, au fost suspendate orele la 730 de clase din intreaga tara. Potrivit unei informari a Ministerului Educatiei, in perioada 8 – 19 februarie, au fost confirmati pozitiv cu COVID-19 un numar de 809…