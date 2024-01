Stiri pe aceeasi tema

- Dan Șucu (60 de ani) este un patron fericit dupa succesul Rapidului cu FCU Craiova, scor 4-3. Giuleștenii au revenit de la 1-3 și au invins trupa pregatita de Giovanni Costantino. Patronul Rapidului a facut primele declarații dupa derby-ul nebun dintre giuleșteni și FCU Craiova și s-a bucurat de reinceperea…

- Portarul rapidist Horatiu Moldovan, foarte aproape de semnarea unui contract cu Atletico Madrid, a declarat, vineri seara, dupa meciul cu FCU Craiova, scor 4-3, ca gruparea spaniola reprezinta pentru el sansa vietii.„Sunt jucator profesionist, era foarte frumos sa-mi iau ramas bun de la coechipieri…

- Rapid și FCU Craiova au oferit un nou meci de poveste, dupa regalul cu opt goluri din tur. Giuleștenii au revenit formidabil de la 1-3 și au obținut o victorie uluitoare la prima apariție oficiala din 2024, scor 4-3. Cristiano Bergodi (59 de ani) a oferit prima reacție dupa „thriler-ul” Rapid - FCU…

- Dan Șucu, patronul Rapidului, și-a pus mainile in cap, dupa golul marcat de Dragoș Albu (22 de ani) in poarta lui Horațiu Moldovan (25 de ani). In minutul 25 al meciului Rapid - FCU Craiova, Dragoș Albu a prins un șut formidabil din afara careului, cu care a reușit sa il invinga pe Horațiu Moldovan.…

- Rapid il pierde pe Horațiu Moldovan, care s-a ințeles cu Atletico Madrid și va pleca in Spania dupa meciul cu FCU Craiova. Giuleștenii au incercat sa dea o lovitura in ceea ce privește inlocuitorul lui. Rapid s-a interesat de Adnan Golubovic (28 de ani), portarul lui Dinamo, pentru care era dispusa…

- Dan Șucu, patronul Rapidului, i-a ironizat pe rivalii de la FCSB, dupa ultimele comentarii ale lui Gigi Becali, in care susținea ca Rapid are probleme in meciurile cu miza. Rapid a pierdut meciul de acasa cu U Cluj, scor 2-3. Giuleștenii au ratat ocazia de a se apropia la 4 puncte de liderul FCSB și…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a comentat infrangerea rivalei Rapid de acasa, cu U Cluj, scor 2-3. Giuleștenii au ratat ocazia de a se apropia la 4 puncte de liderul FCSB și ramane pe locul 3, cu doar un punct deasupra lui CSU Craiova. Rapid conducea cu scorul de 2-0 in minutul 24, dar U Cluj a reușit…

- Victor Angelescu a fost in vestiarul Rapidului si a declansat fiesta dupa derby-ul castigat cu FCSB, scor 2-1, din etapa a 15-a a Ligii 1. Actionarul minoritar al giulestenilor a anuntat cum va fi recompensata victoria impotriva marii rivale. Anglescu a confirmat ca jucatorii si staff-ul Rapidului vor…