- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, susține, in mesajul adresat la implinirea a 31 de ani de la declanșarea Revoluției, ca, indiferent de raspunderile stabilite de instanțe, este o datorie morala „ca noi, cei de acum, sa cerem iertare familiilor ramase in suferința in Decembrie 1989”. „La 16 decembrie…

- Premierul interimar și ministrul Apararii Naționale, Nicolae Ionel Ciuca a cerut iertare familiilor celor uciși la Revoluția din 1989 pentru „greșelile, erorile sau abuzurile” comise de militari in timpul tragicelor evenimente care au dus la caderea comunismului in Romania și in urma carora au murit…

- Dupa cateva zeci de minute, scandalul s-a mutat din Piața Victoriei in fața Catedralei Mitropolitane, unde reprezentanții AUR au vrut sa aprinda lumanari, pe treptele pe care, in urma cu 31 de ani, oamenii se jertfeau pentru libertate, scrie Tion.ro Liderul partidului AUR, George Simion, a venit la…

- Nicolae Ciuca susține primele declarații de presa din poziția de premier interimar al Romaniei. Noul șef interimar al Guvernului va avea astazi o intalnire cu președintele Klaus Iohannis pe tema gestionarii pandemiei. „Am preluat conducerea interimara a Guvernului pana la formarea urmatorului executiv.…

- Spitalele militare pot prelua bolnavi de COVID-19, daca direcțiile de sanatate publica vor solicita acest lucru, spune ministrul Apararii. Nicolae Ciuca spune ca MApN a pus deja la dispoziția autoritaților 3 spitale militare care au fost transformate in unitați suport-COVID: cele din Iași, Sibiu și Cluj.…

- Nicolae Ciuca, ministrul Apararii Naționale, a anunțat ,joi, ca pentru Ziua Nationala se cauta solutii pentru marcarea acesteia in conformitate cu restrictiile impuse de pandemia de Covid-19 si ca este importanta calitatea activitatilor, nu dimensiunea si amploarea acestora, scrie News.„Variantele pe…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a declarat joi ca variantele luate in calcul pentru marcarea Zilei Nationale sunt conditionate de situatia pandemica. "Variantele pe care le luam in calcul sunt conditionate de situatia pandemica in care ne aflam. Nu putem sa iesim din tot ceea ce s-a stabilit la nivelul…

- Premierul Ludovic Orban anunta ca ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, s-a inscris in Partidul National Liberal si va candida pentru Parlament. Orban spune ca este onorat de decizia lui Ciuca si ca il va propune „personal” drept candidat pentru un mandat de senator.