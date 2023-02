Stiri pe aceeasi tema

- Copilul ce a cazut vineri seara, 10 februarie, de pe o pasarela pietonala, pe firele electrice, apoi pe o locomotiva, fiind electrocutat are arsura grad III pe 80% din suprafața corporala, anunța medicii. Din nefericire, starea lui de sanatate este una grava. „In legatura cu pacientul de aseara va putem…

- UPDATE… Mașina, un BMW inmatriculat in județul Vaslui, venea cu viteza dinspre Vaslui spre Barlad, pe DE 581. La sensul giratoriu de la Value Center, a intrat fara a reduce viteza, a pierdut controlul, iar in fața la sediulul SAJ – sub stația Barlad, șoferul a pierdut controlul volanului și mașina a…

- GRAV… In urma cu cateva minute a avut loc un cumplit accident rutier la Barlad, chiar in fața Stației de Ambulanța, pe strada Republicii. Sunt doua victime conștiente, ambele insa incarcerate. “Au fost trimise doua ambulanțe una de tip C2 și una de tip B2. A fost trimisa și descarcerarea. Mașina…

- Primul caz cu o tripla infectie virala, medicii spun ca in acest caz prognosticul ramane unul rezervat, pacientul este internat in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, dupa ce a fost confirmat cu SARS-CoV2, virus gripal si virus respirator sincitial. Pacientul are o scadere severa…

- AJUTOR… O adolescenta din comuna Balteni se confrunta cu probleme de sanatate și are nevoie de sange. Nu conteaza grupa sanguina, ci doar ca donatorii sa fie sanatoși. Adolescenta se numește Roxana Harapcica, are 16 ani, iar in prezent se afla internata la Spitalul „Sfanta Maria” din Iași. Primarul…

- ANUL NOU CU BUCURIE… Aparținatorii care iși vizitau pana acum rudele bolnave internate in secțiile Spitalului din Barlad numai cate o ora pe zi, au primit de Anul Nou o veste foarte buna! Conducerea unitații medicale a anunțat intrarea in vigoare a unui nou program de vizite, prin care rudele pacienților…

- GRAV… Caz cumplit la Manzați, comuna Ibanești, unde in aceasta dimineața o batrana a fost atacata de cainele ciobanesc din curte! Femeia, care are in jur de 90 de ani, a ieșit in curte sa hraneasca cainele pe care il are de la copiii sai, deoarece traiește singura. Din spusele martorilor, femeia are…