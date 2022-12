Stiri pe aceeasi tema

- Militarii Detașamentului de Pompieri Falticeni, impreuna cu lucratori ai SVSU Cornu Luncii au intervenit in noaptea de sambata spre duminica cu patru autospeciale de stingere, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o gospodarie din satul Baișești, comuna Cornu Luncii. La sosirea…

- Sarbatorile de final de an vor fi mai frumoase pentru cei aproximativ 2.000 de locuitori ai satelor Șinca, Sasca Mare și Paiseni din comuna Cornu Luncii. Moș Craciun le aduce apa curenta. Investiția in rețeaua de alimentare cu apa, investiție mult așteptata de oameni a fost finalizata și pana de Craciun…

- Numaratoarea inversa pana la sfarșitul acestui an a inceput, iar Focus Sat TV anunța un program special pentru cea mai festiva perioada a anului, deschide larg tolba și aduce patru noi seriale, producții Canal+ Original, premiere in Romania. Serile de luni și joi, aduc episoade din Poarta roșie (La…

- Primaria municipiului Suceava aloca un buget estimativ de 500.000 de lei pentru organizarea manifestarilor cultural-artistice cu ocazia sarbatoririi Craciunului și a Revelionului. Potrivit proiectului inițiat de primarul Ion Lungu, deschiderea manifestarilor va avea loc pe 28 noiembrie de Ziua Bucovinei…

- Primarul comunei Cornu Luncii, Gheorghe Fron, a primit din partea ministrului apararii, Angel Tilvar, ”Emblema de Onoare a Armatei Romaniei” cu insemn de pace. „Ministrul Apararii Naționale dorind a rasplati meritele domnului Fron Vasile Gheorghe in semn de apreciere pentru faptele deosebite care au…

- Momente emoționante astazi in comuna Cornu Luncii. Toata suflarea localitații in frunte cu primarul Gheorghe Fron dar și mulți credincioși din Malini și Hordniceni au intampinat racla cu moaștele Sf.Ioan cel Nou de la Suceava care se afla in pelerinaj prin județul Suceava. Racla cu moaștele Sfantului…

- Nicoleta Dumitrescu Conform datelor oficiale inregistrate de Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) Prahova, la nivelul județului exista, in momentul de fața, un numar destul de mare de persoane care figureaza ca fiind neasigurate. Astfel, potrivit informatiilor primite de la purtatorul de cuvant al instituției,…

- Parohia Sfanta Varava, oraș Gura Humorului, județul Suceava, din Cadrul Arehiepiscopiei Sucevei și Radauților, Protopopiatul Suceava II, organizeaza in data de 22 octombrie 2022, ora 12:00, licitația privind adjudecarea lucrarilor de pictura din nou, in tehnica fresca, a Casei mortuare de la Parohia mai…