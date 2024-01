Stiri pe aceeasi tema

- Șase adulți și un minor au ramas suspendați, la 30 de metri inalțime, intr-una dintre instalațiile din Parque del Cafe din Montenegro, Columbia, a relatat El Espectador. Oamenii au fost dați jos dupa aproximativ jumatate de ora.Incidentul s-a produs pe 3 ianuarie, Un grup de șapte turiști, 6 adulți…

- Oamenii care nu au un acoperiș deasupra capului nu vor fi lasați pe strazi in aceste zile friguroase. Astfel, Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara (DASMT) a anunțat ca vine in sprijinul persoanelor fara adapost prin doua centre in care ofera cazare persoanelor fara adapost.

- CARAȘ-SEVERIN – Magia sarbatorilor și bunatatea proverbiala specifica sezonului par sa nu fi avut nimic de-a face cu rezultatele activitaților desfașurate de polițiștii carașeni pentru siguranța comunitații, in minivacanța de Craciun! Oamenii legii au fost, in toata aceasta perioada, la datorie, pentru…

- Chiar daca temperaturile din ultimele zile nu au scazut cu mult grade sub zero, a fost inregistrat primul caz de deces din cauza frigului, un om al strazii din Galați, in varsta de 55 de ani, fiind gasit fara viata intr-o casa parasita. Este primul caz de deces prin hipotermie din aceasta iarna. Intr-o…

- Pensionarii ieșeni și asistenții personali ai persoanelor cu dizabilitați vor primi ajutoare sub forma de tichete sociale valorice, cu ocazia Sarbatorilor de Iarna din acest an, acțiunea fiind organizata de catre Primaria Municipiului Iași, prin Direcția de Asistența Sociala Iași. Beneficiarii campaniei…

- Direcția de Asistența Sociala Satu Mare lanseaza un apel catre toți satmarenii care au cunoștința de cazuri de oameni fara adapost sa anunțe reprezentanții instituției publice și sa-i indrume pe cei aflați in nevoie spre adapostul de noapte.

- Autoritatile din municipiul Ramnicu Valcea au anuntat ca sunt pregatite sa primeasca in aceasta perioada persoanele fara adapost din oras, carora le ofera 21 de locuri de cazare si masa de pranz la Centrul Social de Urgenta "Ioana".Potrivit reprezentantilor municipalitatii ramnicene, in prezent la…

- O minora insarcinata in 6 luni din Bistrița a fost dusa de urgența la Centrul de primire in regim de urgența pentru copilul exploatat, neglijat și abuzat al DGASPC BN de la Nasaud, dupa ce polițiștii locali au descoperit ca era abuzata și trimisa la cerșit de familia concubinului sau, și el minor. Totodata,…