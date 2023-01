Stiri pe aceeasi tema

- Iarna pune stapanire pe Romania. Meteorologii au emis miercuri avertizari cod galben, anuntand intensificari ale vantului in mai multe zone ale tarii si viscol la munte. La Bucuresti, vremea ramane calda, deocamdata.

- Vremea extrema a coincis cu inceputul unui sezon de calatorie de vacanta care ar putea fi unul dintre cele mai aglomerate care au avut loc vreodata. Administratia Federala a Aviatiei a declarat joi ca furtuna de iarna aduce viscol in Vestul Mijlociu, fiind asteptate intreruperi majore de calatorie in…

- Vremea se incalzește ușor, insa in depresiuni va fi ger cumplit. In sud-estul țarii, maximele urca pana la 8 grade Celsius, insa dimineața și noaptea se va forma ceața asociata cu chiciura.

- Iarna a pus stapanire pe județul Cluj la inceputul lui decembrie. Drumurile județene din Cluj au fost deszapezite, insa multe sunt inca afectate de polei și ar putea ingreuna circulația rutiera.

- Prim-ministrul ucrainean Denis Smihal a declarat ca al doilea sezon de iarna din timpul razboiului "va fi foarte provocator", dar precizeaza ca 70- din necesarul de energie a fost acoperit, astfel incat populatia sa poata aprinde luminile timp de cel putin cinci-sase ore pe zi, transmite CNN. El a afirmat, in…

- Vremea se strica brusc in Romania! Ultimele 48 de ore, cel puțin, au adus schimbari importante in ceea ce privesc temperaturile acestui final de luna noiembrie. Pe de alta, mai e puțin pana intram oficial in sezonul de iarna. Cu toatea astea, meteorologii avertizeaza ca nu vom avea zapada cat de curand.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru urmaarele patru saptamani. Estimarile arata ca pana la jumatatea lunii decembrie, temeraturile se vor apropia de cele normale perioadei de iarna. Gerul iși face simțita prezența inca de la debutul lunii.

- Bitcoin are in fața un sfarșit de an foarte volatil, fiind inca pe trend descendent, dar cu potențial de salturi speculative, de scurta durata, atunci cand piața va „presimți” depașirea crizei actuale, constata Claudiu Cazacu, Consulting Strategist in cadrul XTB Romania. Scaderi masive, faliment, incapacitate…