Germanii nu mai susțin măsurile stricte antipandemie Guvernul german nu se mai poate baza pe sustinerea publicului in ce priveste masurile stricte antipandemie, dupa doua luni si jumatate de lockdown total, releva un sondaj comandat de dpa facut public luni. Doar 26% dintre cei chestionati de YouGov au afirmat ca sustin continuarea actualelor masuri ce vizeaza limitarea infectarilor cu noul coronavirus, 9% fiind chiar in favoarea unui raspuns mai strict. Majoritatea respondentilor s-au pronuntat insa fie pentru relaxarea restrictiilor (43%), fie pentru revenirea completa la normalitate (17%), potrivit sondajului. Este pentru prima data de la introducerea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

