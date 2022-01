Germania vrea să renunțe la suprataxa percepută pe facturile consumatorilor de electricitate Germania ar putea renunta la suprataxa perceputa pe facturile consumatorilor de electricitate, care fusese inclusa in vederea sprijinirii energiei regenerabile, pentru a atenua povara cresterii costurilor la energie asupra gospodariilor, a afirmat ministrul de Finante. Taxa, care a fost redusa cu 3,9% in 2020 pentru a ajuta economia sa-si revina in urma pandemiei, este colectata conform Legii energiei regenerabile (EEG) si platita producatorilor de turbine eoliene si instalatii pentru energia solara. Taxa EEG reprezinta o cincime din factura de energie a unui consumator, Christian Lindner, informeaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Țarile din UE s-au lovit de creșteri de prețuri in domeniul energiei, iar guvernele au cautat soluții pentru populație.Germania ar putea renunta la suprataxa perceputa pe facturile consumatorilor de electricitate, care fusese inclusa in vederea sprijinirii energiei regenerabile, pentru a atenua…

- Germania ar putea renunta la suprataxa perceputa pe facturile consumatorilor de electricitate, care fusese inclusa in vederea sprijinirii energiei regenerabile, pentru a atenua povara cresterii costurilor la energie asupra gospodariilor, a afirmat ministrul de Finante, Christian Lindner, transmite Reuters.Taxa,…

- Pe 5 ianuarie, 18 persoane – majoritatea copii și soțiile diplomaților ruși – s-au urcat in autobuze pentru a pleca din Kiev, la Moscova. Aproximativ alte 30 de persoane le-au urmat in decurs de cateva zile, plecand atat din Kiev cat și din consulatul Rusiei de la Liov. O sursa ce și-a pastrat anonimatul…

- Guvernul german analizeaza posibilitatea de a ajuta gospodariile sa isi plateasca facturile la incalzire in lunile de iarna, o noua dovada a actiunilor avute in vedere de guverne ca raspuns la criza energetica, transmite Bloomberg."Trebuie sa facem ceva", a spus joi ministrul german al Finantelor, Christian…

- Ce se va intampla cu FACTURILE la energie din aprilie 2022. Creștere cu 30% la prețul gazelor pe piața europeana Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au inregistrat marti o crestere de peste 30%, in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire…

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au inregistrat marti o crestere de peste 30%, in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o posibila criza energetica intr-un moment in care continentul se indreapta spre o perioada cu temperaturi…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a opus vineri oricarei interventii a Rusiei in relatiile dintre Alianta si Ucraina, refuzand sa excluda o posibila aderare a Kievului, asa cum cere Moscova, relateaza AFP. ”Relatia NATO cu Ucraina nu poate fi determinata decat de cei 30 de membri ai Aliantei…

- Rada Suprema, parlamentul ucrainean, a aprobat astazi numirea lui Oleksii Reznikov, candidatul propus de presedintele Volodimir Zelenski, in postul de ministru al apararii, potrivit Reuters. Reznikov, in varsta de 55 de ani, fost avocat si pana acum vicepremier responsabil pentru regiunile separatiste…