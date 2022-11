Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Finante din Germania intentioneaza sa introduca o taxa de 33% pe profiturile excesive ale companiilor cu activitati in domeniul petrolului si gazelor naturale, anunta publicatia Die Welt. Guvernul german se asteapta la venituri suplimentare de aproximativ trei miliarde de euro.

- Guvernul olandez a anuntat marti ca intentioneaza sa impuna o taxa pe profiturile excesive ale companiilor care vand combustibili fosili, retroactiv pentru anul 2002, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Ministerul de Finante ceh a propus joi impunerea unui impozit de 60% pe profiturile excedentare obtinute in perioada 2023-2025 de sectorul energetic si bancile mari, a declarat ministrul Zbynek Stanjura, citat de Reuters, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit vineri impunerea de taxe pe profiturile exceptionale ale firmelor din energie si au inceput negocierile privind viitoarele decizii pentru a rezolva criza energiei, posibil o plafonare a pretului la gazele naturale la nivelul blocului comunitar, transmite…

- Tarile UE analizeaza optiunea amanarii, cu un an, a momentului in care se va aplica taxa pe profiturile excesive ale companiilor din sectorul combustibililor fosili, in conditiile in care incearca sa ajunga la un acord cu privire la un pachet de masuri destinat sa ajute consumatorii sa faca fata exploziei…

- UE va propune masuri de plafonare a veniturilor producatorilor de energie electrica care au costuri scazute si va forta companiile care vind combustibili fosili sa imparta profiturile pe care le fac de pe urma cresterii preturilor energiei, a anuntat miercuri presedintele Comisiei Europene, Ursula von…

- UE va propune masuri de plafonare a veniturilor producatorilor de energie electrica care au costuri scazute si va forta companiile care vand combustibili fosili sa imparta profiturile facute de pe urma cresterii preturilor energiei, a anuntat miercuri presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,…

- Economia germana a crescut in trimestrul al doilea, depasind asteptarile analistilor, sustinuta de cheltuielile private si guvernamentale, in pofida crizei energetice, potrivit datelor publicate joi, transmite Reuters. Cea mai mare economie a Europei a crescut cu 0,1- in ritm trimestrial si cu 1,7-…