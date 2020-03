Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Atalanta – Valencia, meciul de Champions League ce a propagat raspandirea virusului COVID-19 in Italia și Spania! Italia și Spania reprezinta țarile europene cele mai grav afectate de pandemia de coronavirus, adunand peste 110.000 de persoane infectate și aproximativ 9800 de decese. La…

- Ziarul Unirea Primaria Ciugudului a luat o serie de masuri pentru a preveni raspandirea virusului COVID-19 și și-a mutat activitatea in on-line. Pe site poate fi gasita și o secțiune speciala de informare Primaria Ciugudului a luat o serie de masuri pentru a preveni raspandirea virusului COVID-19 și…

- In contextul generat de raspandirea virusului COVID 19, Biroul de Informare si Relatii Publice al Curtii de Apel Constanta este abilitat sa aduca la cunostinta publica dispozitiile Presedintelui Curtii de Apel Constanta, continute in Adresa nr. 1467 22 23.03.2020, privind urmatoarele masuri organizatorice:,,Pentru…

- O echipa de cercetatori a studiat modul in care temperatura și umiditatea afecteaza transmiterea virusului SARS-CoV-2, care produce boala COVID-19. Aceștia au descoperit ca o creștere de 1 grad Celsius și 1% a umiditații relative scad substanțial capacitatea de transmitere a virusului. Aceste rezultate…

- „Pentru obtinerea unui vaccin anti SARS-Cov 2 s-au mobilizat echipe de cercetatori din intreaga lume, fiind alocate fonduri impresionante. Temporizarea introducerii pe piata, care poate insemna intre 12 si 18 luni, este legata de obligativitatea parcurgerii tuturor etapelor necesare pentru verificarea…

- Mai multe state africane au decis, duminica, inchiderea frontierelor pentru toti cetatenii din tarile cele mai afectate de pandemia de coronavirus și au suspendat numeroase zboruri, ca masuri impotriva raspandirii noului virus.

- Aceste masuri sunt luate, in primul rand pentru a-i proteja pe ei, pe membrii familiilor lor, dar și pe restul populației. Romanii care se intorc din Italia, tara unde Coronavirusul face ravagii, au obligatia sa respecte cu strictețe regulile impuse de autoritatile din tara, inca de la granita! Aceste…

- Critici dure in adresa ministrului Sanatatii. Fractiunea parlamentara PAS crede ca Viorica Dumbraveanu nu a reactionat corespunzator si prompt dupa raspandirea virusului COVID -19 in Europa, in special in Italia.