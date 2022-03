Germania va furniza Ucrainei 2.700 de rachete antiaeriene

Ministerul Economiei german a aprobat livrarea a 2.700 de rachete sol-aer pentru Ucraina, tara invadata de fortele militare ruse, transmite DPA. Surse din ministerul citat au declarat ca armele respective sunt rachete usoare Strela, de conceptie sovietica, aflate in stocurile fortelor armate ale fostei Germanii de Est. In ultimele zile, guvernul condus de cancelarul Olaf Scholz a revizuit politicile privind exporturile de arme si a permis livrari directe de armament catre Ucraina, pe fondul agresiunii militare ruse impotriva tarii vecine. In ultimele zile, Ministerul Apararii german a analizat…