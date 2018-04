Unul dintre agresorii implicati in prezumtivul atac antisemit produs marti seara la Berlin impotriva a doi tineri care purtau acoperamantul traditional evreiesc kippa s-a predat joi la politie, relateaza AFP si dpa. Suspectul, un tanar de 19 ani refugiat din Siria, s-a predat insotit de avocatul sau, a comunicat politia locala. Suspectul urmeaza sa fie prezentat in fata unui judecator de instructie in vederea unei posibile incarcerari. Marti seara, doi tineri ce purtau pe cap kippa au fost agresati pe strada, la Berlin. Atacatorii au fost trei indivizi, dintre care cel putin unul vorbea in limba…