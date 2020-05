Germania: un 1 mai anti-izolare sub atenta supraveghere a poliţiei Politia germana a procedat vineri la multiple arestari ale militantilor de extrema stanga, ai miscarii de dreapta identitare sau conspirationistilor care doreau sa faca din 1 mai un punct culminant al opozitiei impotriva izolarii, relateaza France Presse. In capitala Berlin, 5.000 de politisti au fost mobilizati pentru a fi respectata interdictia de a demonstra pentru mai mult de 20 de persoane. Zeci de manifestanti au incercat sa se adune, asa cum au facut in fiecare saptamana incepand din martie, in fata legendarului teatru Volksbuehne din centrul Berlinului, insa accesul a fost blocat de politie.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

