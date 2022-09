Stiri pe aceeasi tema

- Cum isi recunostea clientii. Nici pe whatsapp nu se pomenea cocaina, ci „dero", „glet" sau „tencuiala". Ar trebui sa stea dupa gratii in Romania aproape un deceniu. Apoi va ajunge in Germania, unde este cautat pentru ca ar fi furat 467 de colete. Un iesean a reusit sa-si stabileasca programul pentru…

- Sambata, 13 august 2022, dam startul ediției cu numarul 6 al uneia dintre cele mai frumoase și cunoscute competiții de alergare montana din țara. Vatra Dornei este din nou gazda pentru sute de alergatori de toate varstele, profesioniști sau amatori, care iubesc natura, sportul și muntele. Varful Oușoru…

- Guvernul Germaniei exclude lansarea conductei Nord Stream-2 pentru a rezolva situația complicata cu deficitul de gaze in țara. Despre acest lucru a declarat luni in cadrul unui briefing la Berlin reprezentantul oficial al Cabinetului German de Miniștri, Steffen Hebenstreit. "Spun: Da, el [guvernul german]…

- Șeful Organizației Națiunilor Unite (ONU) a avertizat ca lumea este la un pas de „anihilarea nucleara” și ca se confrunta cu pericole care nu au mai fost vazute de la Razboiul Rece incoace. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat luni ca „omenirea se afla la un pas de anihilare nucleara”,…

- Moralul mediului de afaceri german a scazut peste așteptari in iulie, arata sondajul Ifo privind increderea in mediul de afaceri, in timp ce institutul care il intocmește a declarat ca prețurile ridicate la energie și lipsa iminenta de gaze aduc cea mai m

- Germania ar trebui sa contribuie la costurile implicate de arsenalul nuclear al Frantei, in conditiile in care amenintarea unui razboi nuclear cu Rusia planeaza asupra Europei, a afirmat politicianul veteran german Wolfgang Schaeuble, intr-un interviu publicat sambata in Welt am Sonntag, transmite…

- Germania, cel mai puternic motor economic al Uniunii Europene, da semne de gripare in luna iunie.Companiile se declara mai puțin mulțumite de situația lor actuala de afaceri, iar așteptarile lor au devenit mult mai pesimiste.Amenințarea penuriei de gaze este de mare ingrijorare pentru…