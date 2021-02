Germania și Olanda sunt lovite puternic de zăpadă și viscol Germania si Olanda sunt afectate de caderi masive de zapada, care au determinat duminica intreruperea curselor feroviare si a traficului rutier din cele doua tari. Din cauza ninsorilor abundente si a furtunilor de zapada, Deutsche Bahn a anulat circulatia trenurilor pe mai multe rute, inclusiv intre Berlin si Hamburg. Traficul feroviar si cel rutier au fost de asemenea intrerupte in landurile Renania de Nord-Westfalia si Saxonia Inferioara.Cu toate acestea, situatia din garile feroviare a fost departe de a fi haotica, intrucat majoritatea cetatenilor din Germania si Olanda au tinut cont de prognoza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania si Olanda sunt afectate de caderi masive de zapada, care au determinat duminica intreruperea curselor feroviare si a traficului rutier din cele doua tari, informeaza DPA. Din cauza ninsorilor abundente si a furtunilor de zapada, Deutsche Bahn a anulat circulatia trenurilor pe mai multe rute,…

- Meteorologii anunța ca va continua sa ninga in București in urmatoarele 24 de ore și ca stratul de zapada va ajunge la 12 centimetri, potrivit prognozei emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, o prognoza speciala pentru Bucuresti, valabila pana joi dimineata, la ora 10:00. Meteorologii anunța ca vremea se va menține predominant inchisa și vor mai fi precipitații predominant sub forma de ninsoare. Miercuri, la ora 10:00, in Capitala…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari COD GALBEN pentru zona de munte a judetului Neamt. Meteorologii prognozeaza intensificari ale vantului, ninsori si viscol. Prima avertizare este valabila astazi, 25 ianuarie, intre orele 10:00-19:00. “La munte, in nord-vestul, centrul…

- ANM a emis o informare de vant puternic și precipitații, valabila in perioada 7 ianuarie, ora 10:00 – 9 ianuarie, ora 10:00. Potrivit ANM, in aproape toata țara vor cadea precipitații in cantitați moderate și vor fi intensificari ale vantului. In cursul zilei de astazi, 7 ianuarie 2021, zonele afectate…

- Meteorologii anunta ca, incepand de joi, va ploua in cea mai mare parte a tarii, cantitatile de precipitatii urmand sa fie mai insemnate in jumatatea de sud. De vineri, se vor semnala lapovita si ninsoare, mai ales in dealurile Olteniei, Munteniei, in Transilvania si Moldova, unde se va depune zapada.…

- Meteorologii anunța ca in București stratul de zapada masoara 8 – 12 centimetri, iar pana miercuri dimineața stratul va masura 15 centimetri, anunța MEDIAFAX. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, in București vremea va fi inchisa pana miercuri dimineața. Grosimea stratului…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori moderate cantitativ și strat de zapada, valabil astazi, intre orele 05.00 și 20.00 in județe din sud-estul țarii, potrivit Hotnews. In intervalul menționat, in sudul și estul Munteniei și in cea mai mare parte a Dobrogei treptat…