Stiri pe aceeasi tema

- Pasagerii care ar fi trebuit sa plece spre și dinspre Aeroportul Internațional Timișoara, in zilele de 26 și 27 martie nu vor putea beneficia de cursele operate de compania Lufthansa pe relația Germania. Sindicatul VER.DI a solicitat o greva de o zi pe mai multe aeroporturi din Germania. Acest lucru…

- Angajatii aeroporturilor, cailor ferate, transportului maritim, societatilor autrostrazilor si din transporturile locale sunt chemati sa ia parte la ”o zi intreaga de incetarea muncii”, anunta intr-o conferinta de presa sindicatele Ver.di si EVG. Este vorba despre o greva unitara – rara in cadrul primei…

- Finanțele se pregatesc de greva! Sindicatul Național Finanțe Publice - SindFISC, organizație sindicala naționala care reunește funcționari publici și personal contractual din cadrul Ministerului Finanțelor și instituțiilor aflate in subordinea sau coordonarea acestuia, specializata in reprezentarea…

- Alice Francis, solista nascuta in Timișoara este protagonista principala a unui inedit spectacol numit „The Firebirds Burlesque Show 2023“ care are parte de o serie de reprezentații in lunile februarie și martie in mai multe orașe din Germania. „Ma bucur mult pentru acest turneu și de faptul ca sunt…

- Seful de gara din orasul Larisa din Grecia a ramas in arest dupa catastrofa feroviara de saptamana trecuta, in care au murit cel putin 57 de peroane, in timp ce angajatii cailor ferate isi continua greva, relateaza DPA. Avocatul barbatului a spus luni ca clientul sau a fost audiat duminica de anchetatori…

- In Franta, sindicatele se pregatesc sa blocheze tara printr-o greva generala, care reprezinta o noua etapa a eforturilor de a bloca reforma sistemului de pensii prin care guvernul vrea sa mareasca varsta de pensionare. Miscarea sociala ar putea sa dureze si in zilele urmatoare, cand activitatea va fi…

- Intr-un context economic plin de provocari, angajații iși dau demisia in cautarea unui salariu mai mare și a unor condiții de trai mai bune. 86% din profesioniștii in IT din UE - și 76% din omologii lor in SUA- au de gand sa-și inmaneze preavizul in urmatoarele 12 luni. Cel puțin asta indica un sondaj…

- Guvernul pregatește noi modificari ale legislației penale, printre obiective aflandu-se marirea pedepselor pentru mai multe infracțiuni, au declarat, astazi, surse oficiale. Una dintre modificarile care se vrea adoptata de urgența in Parlament este prevederea care prevede ca pedepsele pentru angajații…