Germania s-a dovedit a fi incapabila in a-si creste siguranta nationala prin achizitionarea de armament nou. Guvernul de la Berlin se chinuie, practic, sa accelereze achizițiile in domeniul apararii sau chiar doar sa inlocuiasca armele și munițiile pe care le-a furnizat Kievului. „Nu exista aproape nicio mișcare”, au declarat surse Reuters. Guvernul lui Scholz intarzie […] The post Germania se lauda ca le da arme si altora, dar nu-si poate cumpara nici pentru ea: „Nu exista aproape nicio mișcare” first appeared on Ziarul National .