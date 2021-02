COD GALBEN de vânt,4 februarie,intervalul 06:00 – 21:00

ANMH a emis o atenționare meteorologică de COD GALBEN de vânt,4 februarie,ora 06:00 – 4 februarie,ora 21:00 și este vizat și județul Dâmbovița The post COD GALBEN de vânt,4 februarie,intervalul 06:00 – 21:00 first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]