Germania redeschide centralele termice pe cărbune. Motivul deciziei Germania este pregatita sa redeschida, pentru scurt timp, centralele termice pe baza de carbune pentru a compensa deficitul de energie, in contextul scaderii importurilor de gaze ale Rusiei. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al guvernului german Steffen Hebestreit, care a anunțat ca decizia de a folosi in continuare centrale termice pe carbune este pe termen scurt, cel mult pana in 2024. Hebestreit a recunoscut ca acest tip de centrale provoaca daune mediului inconjurator, dar in contextul actual utilizarea carbunelui in cantitați limitate și pe termen scurt este justificata. In prima… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

