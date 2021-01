Stiri pe aceeasi tema

- ”Investitorii imobiliari din Europa se orienteaza tot mai mult catre orasele mari si active din sectoare minim perturbate de criza sanitara, care asigura venituri stabile, precum logistica si rezidentialul”, potrivit raportului Emerging Trends in Real Estate 2021, realizat de PwC si Urban Land Institute.…

- Politia germana a facut apel la oameni sa nu se grabeasca sa dea alarma daca li se pare ca vecinii gazduiesc petreceri de Craciun care incalca restrictiile impotriva coronavirusului, relateaza astazi dpa. „Mai intai as merge la vecini eu insumi – si daca intr-adevar sunt prea multi oameni – le-as cere…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Nadlac II - Csanadpalota au descoperit un autoturism marca Porsche, in valoare de 210.000 de lei, cautat de autoritatile din Germania.

- Politia din Germania se confrunta cu un nou tip de furt auto, care ia o amploare tot mai mare prin usurinta cu care hotii au descoperit ca pot opera, furand masini de lux, informeaza PiataAuto.md . Doar in regiunea Offenbach, spre exemplu, in ultimele 4 saptamani au fost furate 6 exemplare luxoase de…

- Tesla a taiat o padure de pini pentru a construi prima sa fabrica din Europa la Brandenburg, in Germania, dar lucrarile au fost suspendate de o autoritate de mediu din aceasta tara si nu vor putea fi reluate pana cand compania americana nu va dovedi ca lucrarile sale nu afecteaza serpii si soparlele…

- Politia germana a lansat duminica o ancheta asupra unui simbol nazist gasit intr-o cladire a parlamentului din Berlin, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. Un purtator de cuvant al Bundestag a confirmat ca un simbol neconstitutional a fost gasit zgariat pe usa unui lift. Afisarea simbolurilor…

- Poliția din Germania a arestat recent trei barbați in legatura cu jaful de anul trecut, cand mai multe bijuterii, estimate la 1 miliard de euro, au fost furate de la celebrul Muzeu Green Vault din Dresda, informeaza The Telegraph. Evenimentul a dezvaluit informații in premiera despre ”clanurile arabe”,…

- Europa se confrunta cu un excedent de carne de porc, in conditiile in care pandemia de coronavirus si pesta porcina africana au redus vanzarile, ceea ce face ca preturile sa scada, sustine Bloomberg. Germania, cel mai mare producator de carne de porc din UE, a fost exclusa de pe o serie de piete importante…