Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel si guvernul german au felicitat luni Italia pentru castigarea finalei Campionatului European de fotbal cu 3-2 la lovituri de departajare in fata Angliei duminica seara, relateaza dpa. Purtatorul de cuvant al guvernului german Steffen Seibert a declarat luni, la Berlin,…

- O alerta cu bomba a avut loc joi la biroul de circumscriptie al cancelarului german Angela Merkel din orasul Stralsund (nord), informeaza DPA. Un barbat a atasat un pachet suspect la cutia postala a cladirii, situata in centrul orasului, in cursul dupa-amiezii. Zona a fost izolata, iar locuitorii din…

- Statele Unite nu au un prieten si un partener mai bun decat Germania, a apreciat miercuri seful diplomatiei americane, Antony Blinken, aflat intr-o vizita la Berlin, prima etapa a turneului sau european, transmit AFP si dpa. 'Cred ca este just sa spunem ca Statele Unite nu au un partener mai…

- Guvernul Germaniei a anuntat ca asteapta clarificari privind presupusele activitati de spionaj efectuate de SUA si Danemarca asupra unor lideri politici europeni, inclusiv asupra cancelarului Angela Merkel, in timp ce fostul colaborator CIA Edward Snowden evoca implicarea presedintelui Joseph Biden.…

- Un evreu a fost batut și insultat de catre indivizi necunoscuți in Berlin, vineri seara, iar cancelarul Angela Merkel a avertizat privind izbucniri rasiste sau antisemite care ar putea aparea in timpul demonstratiilor de sustinere a cauzei palestiniene, in conditiile in care mai multe mitinguri sunt…

- Cancelarul german Angela Merkel a chemat la angajarea unui dialog cu China asupra aprobarii reciproce a vaccinurilor pentru a contracara pandemia de coronavirus, in timpul unor discutii online cu premierul Li Keqiang, informeaza miercuri DPA. "Nu putem stapani aceasta pandemie decat in comun", a declarat…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a declarat marti "foarte ingrijorata" de situatia opozantului rus in greva foamei Aleksei Navalnii, intr-un discurs sustinut prin videoconferinta in cadrul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), relateaza AFP. "Suntem extrem de preocupati de situatia…