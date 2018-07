Germania, piata numarul 1 in Europa pentru masini electrice Germania a depasit Norvegia, devenind cea mai mare piata din Europa pentru autovehiculele electrice, un semn ca cei mai multi dintre consumatori primesc cu bratele deschise aceasta tehnologie, exact in momentul in care cei de la Volkswagen Group si Daimler isi pregatesc gamele, adaugandu-le baterii, pentru a intra in competitie cu Tesla.



Vanzarile de autovehicule electrice au ajuns la o cifra de 70% in Germania, insumand 17.574 de masini vandute in primul trimestru, si asezand astfel Germania inaintea Norvegiei (cu doar 16.182 de masini electrice vandute), pentru prima data in istorie,…

Sursa articol si foto: business24.ro

