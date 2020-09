Stiri pe aceeasi tema

- Politia germana a efectuat raiduri miercuri dimineata devreme in legatura cu o presupusa contrabanda de muncitori ilegali adusi din Estul Europei pentru industria carnii, informeaza dpa. Aproximativ 800 de politisti au fost desfasurati in principal in landurile Saxonia-Anhalt si Saxonia…

- Spania are cele mai mari cifre de infectare cu coronavirus din Europa, dupa ce a comunicat luni, o medie de 4.923 de cazuri noi zilnice, in ultimele sapte zile, mai mult decat Franta, Regatul Unit, Germania si Italia. Guvernul spaniol spune ca numarul cazurilor crește odata cu inmultirea testelor. Romania…

- Poliția din Berlin a declarat ca zeci de ofițeri au fost raniți – iar trei au fost spitalizați – in timp ce au dispersat aproximativ 20.000 de oameni care protesteaza impotriva masurilor anti-pandemice. Mulți participanți sunt convinși ca pandemia coronavirusul este o „falsa alarma”, scrie ediția in…

- Poliția județeana a amendat PNL Iași cu 5.000 de lei pentru ședința organizata, duminica trecuta, la Restaurantul Liria din Aroneanu, la care au participat peste o suta de liberali care nu au respectat normele impuse de Guvern pentru prevenirea transmiterii SARS-CoV-2, scriu jurnaliștii de la 7Iasi.ro.…