- Ministrul german al Finantelor, Christian Lindner, a respins ideea ca economia Germaniei ar fi bolnavul Europei si in schimb a comparat-o cu un om obosit care are nevoie de "o cana buna de cafea".

- Sefa Fondului Monetar International (FMI) a avertizat luni ca China are nevoie de reforme structurale pentru a evita ”o incetinire destul de importanta a ritmului de crestere economica”, transmite Reuters, informeaza News.ro.Vorbind pentru CNBC la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elvetia, Kristalina…

- Navetiștii germani au probleme cu anularea trenurilor in intreaga țara incepand de miercuri, din cauza grevei feroviara de trei zile la nivel național. Va fi haos in țara cu cea mai mare economie a Europei, unde sunt și proteste ale fermierilor care blocheaza, de asemenea, traficul rutier, relateaza…

- Criza bugetara din Germania pune sub semnul intrebarii sprijinul pe care Guvernul de la Berlin intentiona sa il acorde pentru producatorii locali de echipamente fotovoltaice, in ceea ce ar putea fi o lovitura fatala pentru o industrie care odata era lider mondial dar care intre timp a fost subminata…

- Cererea afecteaza o filiala germana a Signa Prime Selection, unde magnatul Benko si-a reunit proprietatile sale valoroase existente, se arata in raport. Separat, ziarul austriac Der Standard a scris ca o declaratie de faliment pentru Signa Group ar putea avea loc martea viitoare, citand o sursa. In…

- Principalele banci din Germania trebuie sa-si majoreze provizioanele pentru credite neperformante, pe masura ce insolventele corporative si riscurile de credit cresc, potrivit vicepresedintelui Bundesbank Claudia Buch, citata de CNBC.Cea mai mare economie a Europei a fost numita ”bolnavul Europei”…