- Un muncitor roman a murit, sambata, in orașul german Bad Krozingen, unde se afla la cules de sparanghel, a fost depistat pozitiv la testul pentru coronavirus, scrie Der Spiegel. Romanul se afla in Germania de pe 20 martie. Barbatul, in varsta de 57 de ani, a murit pe 11 aprilie. Cauzele decesului au…

- Istoricul și jurnalistul francez Alexandre Adler a acordat un interviu pentru publicația oficiala a Senatului Franței, in care face o serie de prognoze despre cum va arata lumea post-pandemie și care vor fi schimbarile din punct de vedere social-economic, politic și geopolitic. In 2009, Alexandre Adler…

- Numarul persoanelor care au decedat marți pe teritoriul SUA in urma infectiei cu noul coronavirus a ajuns la 1.939 de persoane, potrivit datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins. Acesta este cel mai mare numar zilnic inregistrat la nivel global de la inceputul pandemiei. Numarul total al deceselor…

- Starea de spirit a mediului de afaceri din Germania a scazut in luna martie pana la cel mai jos nivel inregistrat din 2009 pana acum, potrivit unui studiu publicat miercuri, ceea ce arata ca economia cea mai mare a Europei se indreapta spre recesiune, din cauza crizei Covid-19, potrivit Reuters. Institutul…

- Guvernul Germaniei va reveni la politica sa conservatoare in domeniul fiscal dupa terminarea crizei coronavirusului, urmand a-și plati datoriile incepand cu 2023, a declarat marți ministrul Economiei Peter Altmaier. Germania a aprobat luni un pachet financiar in valoare de 750 miliarde de euro, pentru…

- Unui numar de 1 miliard de oameni le-a fost cerut sa ramana in acasa in mai mult de 50 de țari și teritorii din intreaga lume, in timp ce guvernele se lupta cu pandemia coronavirusului, care matura tot globul, scrie presacurata.ro. Ce fac europenii, in plin lockdown? Viața lor a devenit un amestec…

- Procurorii au fost sesizați pentru a gasi persoana vinovata de divulgarea, fara drept, a unor informații secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicitații, infracțiune pedepsita cu pana la 3 ani de inchisoare in Codul Penal și aflata in competența de investigare e a Parchetului General. Un…

- Ministerul Afacerior Externe a confirmat, vineri, ca un roman s-a aflat printre cele 11 victime ale atacurilor armate din Hanau, Germania, autorul atacurilor fiind un adept al ideilor de extrema dreapta. MAE a comunicat ca este in legatura cu familia victimei, urmand ca statul sa suporte costurile aducerii…