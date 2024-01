Germania: luarea de ostatici într-un magazin Starbucks Politia germana a anuntat vineri ca a arestat un barbat in timp ce acesta incerca sa fuga cu un ostatic dintr-un magazin din centrul orasului Ulm, in sud-vestul tarii, noteaza AFP, citat de Agerpres. Contactat de AFP, un purtator de cuvant al politiei locale a refuzat sa ofere detalii despre ostatic sau motivatiile faptuitorului. "La orele 20.20 (19.20 GMT), atacatorul, inarmat, a parasit cladirea cu un ostatic inainte de a fugi", a facut cunoscut politia din Ulm intr-un comunicat. Politia a tras focuri de arma si l-a prins pe suspect, au indicat autoritatile, subliniind ca ostaticul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

