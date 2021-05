Alianta conservatoare a cancelarului Angela Merkel nu ar trebui sa faca parte dintr-un guvern de coalitie condus de Verzi dupa alegerile federale din 26 septembrie din Germania, a declarat liderul partidului bavarez al blocului, Markus Soeder, in comentarii publicate sambata, relateaza Reuters.



Merkel, care se afla la putere din 2005, intentioneaza sa demisioneze dupa alegeri. Alianta conservatoare formata din partidul sau Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si formatiunea bavareza sora Uniunea Crestin-Sociala (CSU), condusa de Soeder, se afla in urma Verzilor in unele sondaje.

…