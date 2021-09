Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a comis ample incalcari ale drepturilor omului in Crimeea, peninsula care a fost anexata de la Ucraina in 2014, releva un raport facut public joi de Natiunilor Unite, potrivit DPA. Serviciul Federal din Securitate (FSB) din Rusia a torturat cel putin sase persoane, se mentioneaza in…

- Germania va astepta ca talibanii sa instaleze un nou guvern pentru a vedea daca islamistii isi vor respecta promisiunea de a le permite civililor sa paraseasca Afganistanul cu zboruri de la Kabul, a anuntat marti, la Islamabad, ministrul de externe german Heiko Maas, transmite Reuters. ''Talibanii…

- Baza militara americana de la Ramstein, din Germania, a fost transformata in tabara de refugiați afgani. In total, 18.700 de persoane evacuate de armata americana din Afganistan au sosit la Ramstein cu 76 de zboruri, pana vineri, 27 august, informeaza agențiile Reuters si AFP. Inaintea transferului…

- Talibanii aflati la putere in Afganistan "vor trebui sa raspunda pentru actiunile lor in vederea combaterii terorismului si asigurarii drepturilor omului, in special ale femeilor", au afirmat liderii G7 intr-un comunicat comun dat publicitatii la finalul summitului lor virtual de marti, informeaza…

- Germania este in discutii cu SUA, Turcia si alti parteneri pentru a mentine aeroportul din Kabul deschis pentru evacuari dupa 31 august, data la care Washingtonul a prevazut incheierea retragerii sale, a anuntat luni seful diplomatiei germane, relateaza AFP si Reuters. "Discutam cu SUA, Turcia si alti…

- Un civil german a fost impuscat vineri in timp ce se indrepta spre aeroportul din Kabul, dar starea sanatatii sale nu este ingrijoratoare si el va fi in curand evacuat din Afganistan, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului de la Berlin, citat de Reuters. ''Un civil german a fost ranit de un…

- Executivul american si alte peste 60 de tari, printre care se afla Australia, Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Coreea de Sud, Qatar si Marea Britanie și Romania au declarat, intr-un comunicat comun, ca "cei care ocupa pozitii de putere si autoritate in Afganistan poarta responsabilitatea -…

- O explozie puternica urmata de focuri de arma sporadice a avut loc marti in capitala afgana Kabul, in apropierea ''Zonei Verzi'', unde se afla cladiri guvernamentale si ambasade, au anuntat oficiali din politie, relateaza Reuters. Potrivit unui oficial de securitate, explozia pare sa…