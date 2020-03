Stiri pe aceeasi tema

- S-au inregistrat 10 cazuri de infectare cu COVID-19 in județul Cluj: noua persoane se aflau in carantina, iar a zecea in autoizolare. ”In urma testarii de ieri 19 martie 2020, au fost depistați pozitiv un numar total de 10 persoane din județul Cluj, din care 9 erau in carantina (5 femei cu varsta cuprinsa…

- Cancelarul german Angela Merkel a transmis miercuri seara, intr-un discurs televizat, ca este necesara respectarea masurilor impuse de autoritati, argumentand ca Germania se confrunta cu cea mai mare provocare de dupa al II-lea Razboi Mondial. Angela Merkel a indemnat cetatenii sa respecte distanta…

- Cotidianul german Bild relateaza ca, in momentul in care Angela Merkel a expus aceste cifre, intreaga sala a fost cuprinsa de liniste. Pana in momentul de fata, Germania a inregistrat 1400 de cazuri de coronavirus, dintre care, doup persoane au decedat. Merkel a continuat prin a anunta…

- Epidemia de coronavirus din Italia a paralizat activitateatransportatorilor rutieri catre aceasta țara, iar la nivelglobal, exista scaderi de 15 % din transportul de marfuri. UniuneaNaționala a Transportatorilor Rutieri cere Guvernului compensațiifinanciare și reduceri fiscale pentru a-și putea redresaactivitatea.„Astfel,…

- Printre cele 11 victime ale atacurilor de la Hanau se numara și o romanca gravida Publicația zeit.de din Germania anunța ca, printre cele 11 victime ale atac ului de la cele doua baruri din Hanau, ar fi și o romanca. Femeia urma sa devina mama, fiind gravida. Deocamdata, informația nu a fost confirmata…

- Noua persoane au fost ucise miercuri seara in Hanau, langa Frankfurt, centrul Germaniei, in doua atacuri al caror presupus autor a fost gasit ulterior mort in locuinta sa, a anuntat politia germana joi, informeaza AFP, citata de Agerpres.Cele doua atacuri au vizat baruri cu narghilea, ranind grav mai…

- Guvernul german a decis miercuri sa introduca o pensie minima pentru cele mai nevoiase persoane, un subiect care a amenintat mult timp viitorul coalitiei conduse de cancelarul Angela Merkel intre conservatori si social-democrati, relateaza AFP. Incepand de anul viitor, circa 1,3 milioane de pensionari…