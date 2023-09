Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Interne al Germaniei planuieste sa forteze operatorii de telecomunicatii sa reduca utilizarea echipamentelor Huawei si ZTE in retelele lor 5G, dupa ce o analiza a evidentiat o dependenta excesiva de acesti furnizori chinezi, a spus un oficial guvernamental, citat de Reuters.Ministerul…

- Articolele vestimentare care „lezeaza sentimentele” natiunii chineze ar putea fi in curand interzise in aceasta tara, potrivit unui recent proiect de lege a carui imprecizie lasa un loc amplu pentru interpretari, scrie AFP. Proiectul stipuleaza ca atat imbracamintea cat si discursurile considerate „daunatoare…

- O parlamentara din Germania a declarat duminica ca a fost retinuta timp de cateva ore cand a intrat in Turcia la inceputul acestei luni in baza unor postari de pe retelele sociale din 2019.

- O parlamentara din Germania a declarat ca a fost retinuta timp de cateva ore in Turcia la inceputul acestei luni din cauza unei postari pe rețelele sociale din 2019. Ea a subliniat ca in ciuda acestui incident va continua sa mearga in Turcia și va continua sa isi spuna parerea despre guvernul de la…

- Guvernul Germaniei intentioneaza sa reduca semnificativ fondurile pentru digitalizarea serviciilor administrative, afirma surse politice de la Berlin, citate de publicatiile Frankfurter Allgemeine Zeitung si Der Spiegel.Conform unor oficiali guvernamentali, Ministerul de Interne de la Berlin intentioneaza…

- Ioana este bunica a patru nepoți și spune ca fiica sa nu s-a interesat niciodata de copii. Femeia este mama a trei dintre ei, dar i-ar fi parasit de la varste fragede, lasand in grija bunicii creșterea lor. Acum, femeia vrea sa ii duca in Germania, deși copiii nu iși doresc sa fie luați de langa bunica.

- Autoritațile din India, cel mai mare furnizor de orez din lume, au ținut sa interzica exportul aproape tuturor soiurilor de orez, cu excepția orezului basmati. Se așteapta ca aceasta masura sa ajute la evitarea creșterii prețurilor orezului pe piața interna, relateaza Bloomberg citind surse din industrie.…

- Germania intentioneaza sa revina la "normalitate fiscala", cu un buget pe anul 2024 care se delimiteaza de cheltuielile masive din ultimii trei ani, prin diminuarea actiunilor de contractare a creditelor externe si masuri de austeritate in toate ministerele, comenteaza cotidianul Financial Times, citat…