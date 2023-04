Germania închide astăzi ultimele centrale nucleare Germania va deconecta ultimele trei centrale nucleare, punand capat unui program de șase decenii care a generat una dintre cele mai puternice mișcari de protest din Europa, dar care a avut o scurta pauza din cauza razboiului din Ucraina, scrie Reuters. Turnurile fumegande ale reactoarelor Isar II, Emsland și Neckarwestheim II ar urma sa se […] Articolul Germania inchide astazi ultimele centrale nucleare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

