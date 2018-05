Germania il glorifica pe tovarasul Marx Germania a celebrat sambata bicentenarul nasterii lui Karl Marx, inaugurand o statuie a filosofului ”dictaturii proletariatului” oferita de China comunista. Acoperita cu o mare panza rosie, statuia din bronz, inalta de 5,5 metri a fost dezvaluita in orasul natal al barbosului care a inspirat comunismul, Trier, in prezenta a 1500 de oameni dar si a […] Germania il glorifica pe tovarasul Marx is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O statuie uriasa din bronz a lui Karl Marx, cu o inaltime de 4,5 metri, a fost dezvelita, sambata, in orasul german Trier, care a acceptat aceasta lucrare de arta de la un renumit sculptor chinez, dupa mai multi ani in care au avut loc dezbateri pe ideea ca acest gest ar demonstra acceptarea abuzurilor…

- In orasul german Trier, situat in apropiere de granita cu Franta si Luxemburg, a fost dezvelita sambata o statuie uriasa a filosofului Karl Marx, cu prilejul aniversarii a 200 de ani de la nasterea celui mai controversat locuitor al acestui oras, in prezenta a 4.000 de persoane, informeaza dpa.…

- In primul trimestru al anului 2018, polițiștii de imigrari au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul Romaniei pentru 120.000 de persoane. In urma acțiunilor intreprinse au fost depistați 533 de straini in situații ilegale, pentru 390 fiind dispuse masuri de indepartare. De asemenea,…

- PROGRAMUL PIRELLI HOT LAPS PREZENTAT IN BAHRAIN Sakhir, 5 aprilie 2018 – Pirelli și Formula 1 au lansat inovativul program Formula 1 Pirelli Hot Laps pe Bahrain International Circuit, care gazduiește in acest weekend cea de-a doua runda a Campionatului Mondial FIA Formula 1. Formula 1 Pirelli Hot…

- Deficitul comercial al Romaniei in relatia cu Ungaria a fost anul trecut de 2,7 miliarde de euro. Un deficit mai mare nu a provocat comertului exterior al Romaniei decat China – 3 miliarde de euro. Locul al treilea pe podium ii revine Poloniei – 2,1 miliarde de euro. Doar aceste trei tari au facut…

- Aproape jumatate din exporturile de arme ale SUA din ultimii cinci ani au avut ca destinatie Orientul Mijlociu, iar Arabia Saudita si-a consolidat locul doi in clasamentul celor mai mari importatori, conform unui raport citat de The Guardian. Institutul de Cercetare privind Pacea Internationala de la…

- Austria comemoreaza integrarea sa in Germania national-socialista printr-o ceremonie, luni, in piata din Viena unde dictatorul Adolf Hitler a declarat asa-numitul "Anschluss" in urma cu 80 de ani, relateaza dpa. Presedintele Alexander Van der Bellen si cancelarul Sebastian Kurz urmeaza sa faca declaratii…

- „Trebuie sa facem tot posibilul pentru ca aerul nostru sa fie bun si sanatos”, a declarat Maria Krautzberger, coordonatoarea acestui studiu realizat de Oficiul Federal german pentru Mediu, studiu bazat pe numeroase statistici stiintifice si epidemiologice. In afara acestor decese, emisiile de dioxid…