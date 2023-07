Stiri pe aceeasi tema

- Politicianul german Anton Hofreiter, din partea Verzilor, care prezideaza comisia parlamentara pentru afaceri europene, s-a pronuntat impotriva continuarii exporturilor de armament ale Germaniei catre tari pe care el le-a descris drept dictaturi.

- Partidul considerat de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a obtinut duminica prima sa victorie electorala, in cadrul unui scrutin local, confirmand astfel cresterea sa de popularitate ce alarmeaza partidele progresiste care domina scena politica germana si s-au unit toate pentru a-l izola,…

- Nicu Ștefanuța (grupul Verzilor/ALE) s-a aflat zilele trecute intr-o vizita de lucru la Berlin. Europarlamentarul a avut intalniri la Bundestag cu vice-cancelarul și ministrul Economiei Robert Habeck, secretara de stat Franziska Brandner, șeful comisiei pentru afaceri europene Anton Hofreiter și deputata…

Co-prezidarea de catre secretarul de stat pentru afaceri europene Daniela Gitman a celei de-a XXVI-a sesiuni a Comisiei guvernamentale romano-germane pentru problematica etnicilor germani din Romania

- Conducerea Consiliului Județean Dambovița a primit vizita E.S. dr. Peer Gebauer, ambasadorul Germaniei la București. La discuții a participat și senatorul Titus Corlațean, președintele Comisiei pentru Politica Externa din cadrul Senatului Romaniei. Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a subliniat…

- Germania este primul partener comercial al Romaniei și al doilea investitor in țara noastra, a spus, joi, președintele Klaus Iohannis, in vizita sa in Sibiu, alaturi de președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier. Vizita celor doi președinți continua

- Comisia de supraveghere și responsabilitate din Camera Reprezentanților afirma ca familia Biden și asociații sai de afaceri au creat peste 20 de companii și au primit peste 10 milioane de dolari de la cetațeni straini in perioada in care Joe Biden a ocupat funcția de vicepreședinte și ca unele dintre…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu spune ca si-ar dori ca, in urmatorii trei ani, Romania sa fie parte a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica. El a adaugat ca a fost decis in interiorul coalitie de guvernare ca Nicolae Ciuca sa fie presedintele Comisiei speciala comuna a Camerei Deputatilor…