Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile judiciare germane au emis un mandat international de arestare pe numele a doi fondatori ai cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, aflat in centrul scandalului de evaziune fiscala Panama Papers dezvaluit in 2016 de un consortiu international de jurnalisti de investigatie, relateaza…

- ​Presedintele Donald Trump a declarat miercuri ca ar dori sa retraga toti soldatii americani din Afganistan pâna la Craciun, adica mai repede decât prevede acordul dintre Statele Unite si talibani, transmite AFP, preluata de Agerpres."Ar trebui sa-i aducem acasa pâna la Craciun…

- ”Multi oameni mor in fiecare an din cauza gripei, uneori peste 100.000, in pofida vaccinului. Inchidem tara? Nu, am invatat sa traim cu ea, la fel cum invatam sa traim cu Covid, pentru majoritatea populatiilor mult mai putin letala!!!”, a scris Trump pe Twitter. Facebook a sters postarea, dar nu inainte…

- Statele Unite ale Americii au inregistrat marti decesul numarul 200.000 asociat noului coronavirus, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins, in timp ce COVID-19 continua sa ucida sute de americani in fiecare zi, relateaza AFP.''COVID va fi a treia cauza de deces in acest an in SUA, mai…

- Keith Schembri, fostul sef de cabinet al premierului maltez Joseph Muscat, a fost arestat astazi pentru spalare de bani, au relatat media locale, potrivit Reuters Keith Schembri a fost plasat in arest la primele ore ale zilei de astazi. Un tribunal a decis luni seara inghetarea tuturor activelor sale…

- Doi jucatori care au intrat în contact cu un caz pozitiv de Covid-19, depistat marti în "bula" de la Flushing Meadows, au fost plasati în carantina si retrasi de pe tabloul principal al turneului de tenis de la Cincinnati, a anuntat, miercuri, Federatia americana de tenis,…

- Statele Unite au salutat marti un nou acord de incetare a focului decretat intre guvernul afgan si talibani si spera ca negocierile vor incepe rapid, relateaza AFP preluat de agerpres. "Salut anuntul de incetare a focului" pentru inceputul Eid al-Adha vineri, a declarat Ross Wilson, diplomat american…