Germania cumpără 5 milioane de doze dintr-un vaccin anti-Covid-19 care va apărea anul viitor Vaccinul anti-Covid reprezinta singura șansa de scapa de pandemie, susțin mulți dinte oamenii de știința. Mai multe țari au inceput deja demersurile pentru achiziția acestui ser. Germania a incheiat un acord pentru achizitia a 5 milioane de doze dintr-un viitor vaccin vectorial anti-coronavirus. Conform agențiilor EFE și Agerpres, Germania va achiziționa dozele de vaccin de la compania farmaceutica IDT Bilogika. Reamintim ca deja trei laboratoare germane lucreaza pentru dezvoltarea unui vaccin anti-coronavirus, respectiv BioNTech, Curevac si IDT. Compania farmaceutica estimeaza ca solicitarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

