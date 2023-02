Stiri pe aceeasi tema

- Transneft, compania care detine monopolul asupra conductelor petroliere din Rusia, a anuntat luni ca a inceput sa pompeze petrol din Kazahstan spre Germania via Polonia, prin conducta Drujba. In paralel, Transneft a oprit livrarile de petrol rusesc catre Polonia, invocand lipsa unor plați și calendarul…

- Transneft, compania care detine monopolul asupra conductelor petroliere din Rusia, a anuntat luni ca a inceput sa pompeze petrol din Kazahstan spre Germania via Polonia, prin conducta Drujba, in timp ce, in paralel, a oprit livrarile de petrol rusesc spre Polonia, informeaza Reuters

- "O infrangere militara definitiva (a Rusiei in Ucraina) mai poate fi intarziata (doar) cu pretul vietilor a sute de mii de mobilizati (rezervistii rusi inrolati recent de Moscova, n.r.), insa, in final, ea este inevitabila", a afirmat Navalnii intr-un mesaj postat luni de echipa sa pe retelele sociale."Combinatia…

- "La aproape un an de la invazia sa brutala, președintele Putin nu da niciun semn ca se pregatește pentru pace. Dimpotriva, lanseaza noi ofensive și vizeaza civilii, orașele și infrastructura critica. Putin trebuie sa realizeze ca nu poate caștiga și, pentru asta, trebuie sa continuam sa furnizam Ucrainei…

- Vineri, 20 ianuarie, Kremlinul a declarat ca tancurile furnizate de tarile occidentale Ucrainei nu vor schimba cursul conflictului si ca Occidentul o sa regrete ca ”a intretinut iluzia” ca Ucraina ar putea castiga pe campul de lupta, relateaza Reuters si Agerpres . Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski…

- Transneft, compania care detine monopolul asupra conductelor petroliere din Rusia, a dezvaluit ca firma kazaha KazTransOil a cerut rezervarea unor capacitati de 1,2 milioane de tone pentru conducta Drujba in 2023, in ideea de a putea sa livreze o cantitate suplimentare de petrol catre Germania, a…

- Kremlinul a respins marți, 13 decembrie, un plan de pace in trei pași propus in urma cu o zi de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, Dmitri Peskov afirmand ca Ucraina trebuie sa accepte „noi realitați”, relateaza Reuters și Hotnews . Unul dintre cei 3 pași enumerați luni seara de președintele…