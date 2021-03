Germania: Confruntări între poliție și manifestanții anti-carantină VIDEO Confruntari au izbucnit sâmbata între polițiști și manifestanți care se opun restricțiilor adoptate împotriva Covid-19 în Kassel, un oraș din centrul Germaniei, în cursul unuia dintre cele mai mari proteste de acest tip de la începutul anului, scrie AFP.



Forțele de ordine au folosit gaz iritant în momentul în care un grup de manifestanți a încercat sa forțeze cordonul polițiștilor pentru a se alatura altor protestatari.











Câteva mii de oameni s-au întâlnit într-o piața din oraș, fara a respecta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Demonstratiile din orasul german Kassel (landul Hessa) impotriva restrictiilor legate de COVID-19 au degenerat sambata in violente intre politie si protestatari, transmite dpa.Politia a afirmat ca mai multe mii de persoane s-au adunat in centrul orasului Kassel pentru un protest neautorizat, in pofida…

- Demonstratiile din orasul german Kassel (landul Hessa) impotriva restrictiilor legate de COVID-19 au degenerat sambata in violente intre politie si protestatari, transmite dpa. Politia a afirmat ca mai multe mii de persoane s-au adunat in centrul orasului Kassel pentru un protest neautorizat, in pofida…

- Demonstratiile din orasul german Kassel (landul Hessa) impotriva restrictiilor legate de COVID-19 au degenerat sambata in violente intre politie si protestatari, transmite dpa, informeaza Agerpres. Politia a afirmat ca mai multe mii de persoane s-au adunat in centrul orasului Kassel pentru…

- Mii de persoane care se opun masurilor de combatere a pandemiei de COVID-19 au protestat sambata, 13 martie, in mai multe orase din Germania, inregistrandu-se incalcari ale regulilor privind adunarile publice, transmite agenția DPA, preluata de Agerpres. Potrivit Bild, bilanțul a fost de 943 infracțiuni…

- Mii de persoane au protestat sambata, in mai multe orase din Germania, fata de restrictiile antiepidemice, iar in anumite zone au avut loc confruntari intre demonstranti si fortele de ordine. Au avut loc proteste in orasele Berlin, Munchen, Dresda, Dusseldorf si Erfurt. Vezi și: CTP il acuza…

- Mii de persoane au protestat sambata, in mai multe orase din Germania, fata de restrictiile antiepidemice, iar in anumite zone au avut loc confruntari intre demonstranti si fortele de ordine.

- Evreii ultraortodocsi au raspuns violent dupa ce politia israeliana a intervenit pentru a impune restrictiile anti-COVID-19 cu privire la adunarile religioase si scoli, aruncand cu pietre in fortele de ordine, incendiind masini si distrugand proprietatea publica. Liceenii si studentii s-au inclestat…

- Fortele de securitate germane au confiscat 85 de kilograme de cocaina in valoare de circa 2,5 milioane de euro (3 milioane de dolari) dintr-un apartament din orasul Bremen, vestul Germaniei, in timpul unui raid, au declarat luni politia si procurorul local, relateaza dpa.