- Secretary of State in the Ministry of Interior Raed Arafat announced on Thursday evening an extension of the night-time curfew to stem a rise in new COVID-19 infections but will relax movement restrictions for pending religious holidays, according to Reuters. Arafat explained that the movement of…

- Institutul Robert Koch a anunțat vineri ca numarul de noi infecții cu coronavirus crește exponențial in Germania. Ministrul sanatații, Jens Spahn, a afirmat ca autoritațile analizeaza impunerea unor noi restricții, relateaza Reuters . Lars Schaade, vicepreședintele Institutului Robert Koch, agenția…

- Ministrul german de Finanțe, Olaf Scholz, a declarat sambata ca este suparat ca nu s-au comandat mai multe vaccinuri COVID-19 anul trecut, in timp ce șeful executivului UE, Ursula von der Leyen, și-a reinnoit apararea privind inregistrarea comenzilor din partea Comisiei Europene, relateaza Reuters.…

- Cercetari preliminare facute de oameni de știința de la Institutul de Sanatate Publica din Anglia arata ca reinfectarile celor care au trecut deja prin boala sunt rare – cu 44 de cazuri descoperite dintr-un numar de 6614 de persoane incluse in studiu, arata Reuters, citand studiul PHE. Experții avertizeaza…

- Germania intentioneaza sa inaspreasca verificarile in cazul persoanelor care intra in tara, in cadrul eforturilor de a tine sub control cresterea cazurilor de Covid-19, care provoaca un numar record de decese in cel mai populat stat din Uniunea Europeana, transmite Reuters. Propunerea, care urmeaza…

- Germania a raportat un numar record de 1.188 de decese zilnice cauzate de COVID-19 vineri, la doar cateva zile dupa inasprirea ulterioara a unui blocaj național, pe fondul temerilor ca o varianta mai transmisibila a coronavirusului poate pune presiune suplimentara pe spitalele aflate in dificultate,…

- Medicul Octavian Jurma este de parere ca, in perioada urmatoare, vom asista la o creștere a numarului de infecții cu coronavirus. „Nu va dura mult sa ne intoarcem la media zilnica de peste 8000 de cazuri!”. ”Cu masurile (n.r. de relaxare) pe care le-am luat in toamna, vom avea o rata de infectare mai…

- Campania germana de vaccinare impotriva coronavirusului s-a confruntat cu intarzieri in mai multe orașe duminica, dupa ce personalul medical a gasit potențiale nereguli in racirea vaccinului Pfizer, potrivit Reuters. “La citirea inregistrarilor de temperatura care erau inchise in containerele de racire,…