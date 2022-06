Germania caută angajați străini pentru a ajuta industria aeriană Germania vrea sa angajeze cat mai curand posibil lucratori straini, pentru a ajuta operatorii de aeroporturi, confruntati cu un deficit masiv de angajati, in timpul sezonului de vara aglomerat, a afirmat luni un purtator de cuvant al Ministerului de Interne, transmite Reuters. Angajatii temporar, care vor beneficia de cazare si salariu standard, vor trebui sa indeplineasca aceleasi verificari de securitate si fiabilitate ca restul angajatilor, de exemplu cei care sunt responsabili de bagaje, pregatirea putand dura doua saptamani, a informat oficialul. Companiile aeriene si operatorii de aeroporturi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

