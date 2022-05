Stiri pe aceeasi tema

- Marea Nordului ar putea deveni „centrala energetica verde a Europei” in trei decenii, gratie impulsionarii energiei eoliene offshore, conform unui angajament luat miercuri de patru tari, relateaza agentia EFE. Sefii de Guvern din Danemarca, Germania, Olanda si Belgia au decis miercuri, la o reuniune…

- Sancțiunile Occidentului impuse Moscovei nu pot distruge vointa poporului și a conducerii ruse, a declarat vineri ministrul de externe Serghei Lavrov, care a subliniat ca Rusia este hotarata „sa apere adevarul istoric si interesele sale legitime”, informeaza agenția de presa rusa de stat TASS, citata…

- Seful executivului Uniunii Europene a propus miercuri un embargo petrolier esalonat asupra Rusiei din cauza razboiului din Ucraina, precum si sanctionarea principalei banci rusesti si interzicerea televiziunilor rusesti, in incercarea de a accentua izolarea Moscovei, relateaza Reuters.

- Comisia Europeana ar putea acorda Ungariei si Slovaciei o exceptie de la embargoul privind achizitiile de petrol din Rusia, care este pregatit in prezent de executivul european, avand in vedere dependenta crescuta a celor doua state membre de titeiul rusesc, au declarat luni pentru Reuters doi oficiali…

- Compania PGNiG, care cumpara gaze de la Gazprom in baza unui contract pe termen lung care expira anul acesta, a refuzat sa comenteze. Fluxurile fizice de gaze prin conducta Yamal-Europe din Belarus pana in Polonia au fost la zero kilowati ora (kWh) la ora 14:00 GMT (17:00 ora Romaniei), in scadere de…

- Rusia a avertizat ca nu va furniza gaze tarilor europene daca acestea refuza sa achite in ruble livrarile de gaze, asa cum a cerut Moscova. "Nu vom furniza gaze in mod gratuit, asta este clar", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, luni, in conferinta de presa, relateaza Reuters.…

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca Rusia nu va mai putea folosi energia pentru a șantaja Europa și ca petrolul și gazele rusești nu vor fi platite in ruble, așa cum a cerut Moscova, relateaza BBC. Ea a precizat ca Rusiei nu i se va permite sa ceara plata in ruble pentru petrolul…