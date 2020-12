Stiri pe aceeasi tema

- Autorul atentatului terorist comis anul trecut impotriva unei sinagogi din orasul german Halle a fost condamnat luni la inchisoare pe viata de un tribunal german, relateaza dpa si AFP. Stephan Balliet, un german antisemit si misogin, in varsta de 28 de ani, a fost gasit vinovat de "doua crime" si mai…

- Un tribunal turc a condamnat 337 de persoane, printre care ofiteri si piloti, la inchisoare pe viata, la finalul principalului proces asupra tentativei de lovitura de stat esuate care l-a vizat in 2016 pe presedintele Recep Tayyip Erdogan, scrie digi24.ro .

- Justitia austriaca a confirmat verdictul de vinovatie pronunțat in iunie pentru roman, de profesie șofer de camion, acuzat de asasinarea si violarea post-mortem a unei studente franceze in Austria, in 2014.

- Orasul Halle din estul Germaniei va desfasura vineri ceremonii marcand atacul terorist comis de un extremist de dreapta in urma cu un an asupra sinagogii localitatii in timpul sarbatorii evreiesti Yom Kippur, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Presedintele federal Frank-Walter Steinmeier si…