Stiri pe aceeasi tema

- Cazurile de coronavirus au scazut constant in ultima luna in Germania si incidenta calculata pe sapte zile – numarul de noi infectari – este in prezent de 64,5 de cazuri la 100.000 de locuitori, conform datelor publicate de Ministerul Sanatatii. Spahn a declarat vineri ca Germania a depasit al treilea…

- Germania autorizeaza vaccinarea cu vaccinul impotriva Covid-19 AstraZeneca-Oxford a tuturor adultilor, indiferent de varsta, anunta ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn. Acesta revine astfel asupra deciziei de a limita vaccinarea cu vaccinul britanico-suedez la persoane in varsta de peste 60 de…

- Institutia Prefectului a anuntat sambata ca peste 100.000 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID-19 in judetul Hunedoara, de la debutul campaniei de imunizare a populatiei, aproape 80% dintre serurile utilizate fiind produse de compania Pfizer-BioNTech. Prin urmare, din totalul celor 101.085…

- Rata de infectare din Capitala este din nou in scadere. Pentru a doua zi la rand, acest indice este de sub 3 la mia de locuitori. Sambata, indicele de infectare a coborat la 2,86 la mia de locuitori, conform datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica București. De luni ar urma sa fie relaxate…

- Germania a raportat joi un nou record national de vaccinari intr-o singura zi impotriva noului coronavirus, dupa ce 739.000 de rezidenti au fost inoculati in ultimele 24 de ore cu unul dintre cele trei vaccinuri anti-COVID-19 administrate in prezent in aceasta tara, informeaza DPA, potrivit Agerpres.…

- Guvernul federal german, Angela Merkel, a aprobat o inasprire a legislației naționale in vederea limitarii raspandirii coronavirusului. Astfel, guvernul de la Berlin va putea sa impuna masuri mult mai dure landurilor, in vederea combaterii pandemiei de coronavirus. Noul proiect legislativ constituie…

- Angela Merkel intenționeaza sa preia controlul asupra combaterii pandemiei de la landurile germane pentru a impune noi restricții in regiunile cu o incidența ridicata a infectarilor, a anunțat un purtator de cuvant al guvernului de la Berlin, citat de Reuters . Guvernul federal intenționeaza sa introduca…

- Persoanele din grupul de varsta 60-69 care urmeaza sa se vaccineze o pot face fara a sta pe ganduri. Acesta este indemnul ministrul Sanatații Jens Spahn, conform CNN. Comitetul de vaccinare nu a explicat inca hotararea, dar un lucru concret este faptul ca se cunosc o serie de complicații rezultate.…