The Kyiv Independent relateaza ca producatorul german de arme Rheinmetall este in discutii cu oficialii ucraineni cu privire la construirea unei fabrici de tancuri in Ucraina, citand un raport din revista Der Spiegel. Potrivit sefului companiei, Armin Papperger, o fabrica ar putea fi infiintata in Ucraina pentru aproximativ 200 de milioane de euro si ar putea produce anual pana la 400 de tancuri de lupta principale de tip Panther. Papperger a descris discutiile cu guvernul ucrainean drept „promitatoare”, adaugand ca spera intr-o decizie „in urmatoarele doua luni”. Ucraina are nevoie de 600 pana…