Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul german pregateste un pachet de ajutor, in valoare de mai multe miliarde de euro, pentru grupul energetic Gazprom Germania, fosta subsidiara a grupului rus Gazprom, in ideea de a ajuta firma sa acopere costurile mari cu achizitiile aparute in urma razboiului din Ucraina.

- Guvernul crește, etapizat, acciza la produsele din tutun. In prima etapa, ele vor crește din iulie cu 5,5% in cazul țigaretelor, cu 12,3% in ceea ce privește lichidul care conține nicotina și cu 35,6% pentru tutun incalzit. Prețul unui pachet de țigari ar putea crește cu 50 de bani, ținand cont de practicile…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a incurcat din nou in cifrele citite la inceputul ședinței de Guvern. Acesta a spus ca Guvernul va adopta joi prin ordonanța de urgența acordarea unui ajutor financiar de 700 de lei pentru pensionarii ale caror venituri sunt sub limita de 2500 lei, deși actul vizeaza pensionarii…

- Guvernul aproba in sedinta de joi, prin ordonanta de urgenta, acordarea, in luna iulie, a unui ajutor financiar in cuantum de 700 lei pensionarilor ale caror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei. „Așa cum ne-am angajat in cadrul coaliției, tot azi, prin OUG, vom aproba acordarea…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat luni seara masuri decise in cadrul Coaliției de guvernare care se vor aplica de la 1 iulie, printre care se numara amanarea ratelor la banci pentru 9 luni, sprijin de 700 de lei pentru unii pensionari.

- Guvernul bulgar a dezvaluit miercuri un pachet consistent de masuri anticriza, destinat sa protejeze companiile si consumatorii cu venituri reduse de cresterea preturilor la energie si alimente, ca urmare a razboiului din Ucraina, a declarat premierul bulgar Kiril Petkov, transmite Reuters.

- Sase aeroporturi din tara vor beneficia de o schema de ajutor de stat de peste 21 de milioane de lei, pentru recuperarea pierderilor inregistrate in perioada pandemiei de COVID-19. Guvernul a aprobat vineri un memorandum in acest sens pentru sprijinirea operatorilor economici care administreaza aeroporturi…

- Tichete sociale 2022: categoriile de persoane care pot primi ajutor de la stat. Care este valoarea voucherelor Guvernul a reglementat acordarea tichetelor sociale, in perioada iunie-decembrie 2022. Potrivit unui proiect de ordonanța de urgența, de acestea vor beneficia persoanele singure, cele fara…