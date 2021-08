Germania va aloca 30 de miliarde de euro pentru reconstructia zonelor sinistrate in urma inundatiilor devastatoare de la jumatatea lunii iulie in partea de vest a acestei tari, a anuntat marti cancelarul Angela Merkel, dupa o intalnire cu sefii executivelor celor 16 landuri, relateaza agentiile AFP si EFE.



Aceasta suma, ce va forma un fond de reconstructie si este mult mai mare fata de cele alocate in urma altor catastrofe naturale in Germania, va fi suportata deopotriva de guvernul federal si de cele 16 landuri, intr-un ''semn de solidaritate nationala'', a precizat…