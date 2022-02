Germania a trimis trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane. Acestea au aterizat joi, 17 februarie, in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, informeaza MApN. Detașamentul german, format din aproximativ 60 de militari (piloți și personal tehnic) și aeronave Eurofighter Typhoon, va executa, alaturi de militarii Forțelor Aeriene Romane si Fortelor Aeriene Italiene, misiuni de Poliție Aeriana Intarita sub comanda NATO, in urmatoarele 3 saptamani. MApN aminteste ca Fortele Aeriene Germane au mai fost prezente in Romania, in vara anului trecut, alaturi de Fortele Aeriene Regale…